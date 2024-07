Botafogo, de Artur Jorge, perdeu para o Cruzeiro - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo, de Artur Jorge, perdeu para o CruzeiroVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/07/2024 08:21

Rio - A derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, no Nilton Santos, além de ter sido o resultado mais negativo de Artur Jorge no comando do Botafogo, também fez o Alvinegro voltar a sofrer três gols em uma partida após mais de três meses. A situação acendeu um alerta no sistema defensivo do clube carioca.

Curiosamente, a última vez que isso havia acontecido tinha sido justamente contra o Cruzeiro, na primeira partida do Brasileiro, quando o Botafogo perdeu por 3 a 2, em Belo Horizonte. A partida ocorreu no dia 14 de abril no começo do trabalho de Artur Jorge.



Apesar de ter utilizado uma equipe bastante modificada na partida, o resultado acendeu um alerta no sistema defensivo do Botafogo. Nos último dois jogos, o clube carioca sofreu cinco gols no Campeonato Brasileiro.



O Alvinegro agora irá virar a chave em relação à Série A e tem compromisso importante pela Copa do Brasil na próxima terça-feira. No Nilton Santos, o clube carioca irá encarar o Bahia, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida pelas oitavas de final.