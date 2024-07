Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/07/2024 01:10 | Atualizado 28/07/2024 01:10

Rio - Artur Jorge analisou a derrota do Botafogo para o Cruzeiro por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos , neste sábado (27), pela 20ª rodada do Brasileirão. O treinador defendeu que resultado não espelha o que foi a partida, mas admitiu que 'as coisas não funcionaram' para o time. Nesse sentido, ele afirmou que Alvinegro foi castigado pelo futebol.

"Esta é uma análise difícil de fazer, não por aquilo que é o jogo em si, mas pela forma como temos que aceitar. Não tivemos um resultado que não estava nas nossas expectativas. Hoje, pouca coisa correu bem para o nosso lado, tivemos um adversário do outro lado que foi competente e capaz de aproveitar as oportunidades que teve. Creio que o jogo não teve essa diferença que o resultado espelha", disse Artur Jorge.

"Isso acaba resumindo aquilo que é o resultado em si, mas nós, Botafogo, tivemos um comportamento e uma atitude boa por parte dos jogadores, deram tudo para que o resultado fosse outro. As coisas não funcionaram, fomos castigados pelo futebol. Aquilo que não se discute, aquilo que não se controla... Nós fomos castigados por isso, tanto nos momentos ofensivos, em que não fizemos gol, quanto nos defensivos, em que acabamos por conceder oportunidades e ser mais passivos para que o adversário pudesse ter feito os gols", completou.

O Alvinegro segue com 40 pontos e dorme na ponta da tabela, mas pode perder a liderança para o Flamengo. O Rubro-Negro tem 37 e ultrapassa o Bota caso vença o Atlético-GO, neste domingo, às 16h.

"A torcida merece muito mais do que foi o resultado. Tem sido uma peça extremamente importante na nossa caminhada e lamento muito por eles. Fico triste pelo resultado, obviamente, mas também muito triste pela torcida do Botafogo, que não merece isso. Estamos aqui para assumir essa responsabilidade também e dizer que esse é um jogo tal como outros que ganhamos, e apenas um jogo", destacou o treinador.

"Esta derrota não pode ter um peso diferente das vitórias já conquistadas. Portanto, temos que levantar rapidamente a cabeça e reagir, porque é também nesses momentos a forma como lidamos com o processo, e o processo é longo e temos obstáculos pelo caminho", completou.

Para a partida desta noite, Artur Jorge não contou com Marlon Freitas e Cuiabano, que cumpriram suspensão automática. Além disso, Luiz Henrique e Gregore só entraram em campo no segundo tempo. Já Alexander Barboza ficou no banco de reservas durante todo o jogo.

"Para mim, no Botafogo, não existe times mistos, porque nós preparamos cada um dos jogos em função daquilo que são as condições e as condições dos jogadores e em função do adversário também. Nesta altura, priorizamos priorizamos tudo aquilo que é competição: Campeonato; Copa; e Libertadores. Temos e sabemos que precisamos ter muito desses sacrifícios para poder estarmos capazes de dar resposta", explicou o técnico.

"Jogamos dois dias atrás, vamos jogador daqui a dois dias, é extremamente complicado para os atletas terem o mesmo nível de desempenho e mesmo nível de performance se tiverem a mesma utilização em todos esses jogos. Temos um elenco que nos dá garantias e capacidade de poder alterar sem priorizar jogo algum, porque o mais importante era esse (contra o Cruzeiro)", finalizou.