Marçal foi titular do Botafogo na derrota para o Cruzeiro, na última rodada do BrasileirãoVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/07/2024 18:08

O goleiro Raul, que ainda não estreou com a camisa alvinegra, não pode mais atuar na competição por já ter entrado em campo pelo São Luiz-RS nessa edição e também saiu da lista. Cristiano, da base, foi chamado pelo técnico Artur Jorge.

Além deles, Rafael, Matheus Nascimento, Pablo, Jeffinho, Eduardo e Júnior Santos, lesionados, e Gatito Fernández e Thiago Almada, que estão disputando a Olimpíada de Paris, estão fora.

Botafogo e Bahia medem forças nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Na próxima semana, quarta-feira (7), as equipes duelam na Arena Fonte Nova, às 19h (também de Brasília), para decidir quem avança de fase.

Confira a lista de relacionados do Botafogo

. Goleiros: John, Lucas Barreto e Cristiano;

. Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Cuiabano, Dámian Suárez, Hugo, Lucas Halter, Luis Segovia e Mateo Ponte;

. Meio-campistas: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Óscar Romero, Patrick de Paula e Tchê Tchê;

. Atacantes: Carlos Alberto, Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho Soares.