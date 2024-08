Marlon Freitas é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 05/08/2024 15:59

"Temos que seguir trabalhando no nosso caminho com os pés no chão porque tem muita coisa pela frente. Precisamos controlar um pouco a ansiedade, essa euforia a gente deixa para a torcida", declarou o camisa 17.



Marlon Freitas é um dos destaques do Glorioso e, agora, tem maior concorrência no seu setor para a sequência da temporada: Allan,



O volante, porém, reforçou que quem ganha com a competitividade interna é o Botafogo: "Vamos seguir ajudando uns aos outros. Aqui não tem vaidade, sabemos dos nossos objetivos. É continuar trabalhando firme". Marlon Freitas é um dos destaques do Glorioso e, agora, tem maior concorrência no seu setor para a sequência da temporada: Allan, recém-chegado ao clube , ganhou minutagem como titular na vitória sobre o Dragão.O volante, porém, reforçou que quem ganha com a competitividade interna é o Botafogo: "Vamos seguir ajudando uns aos outros. Aqui não tem vaidade, sabemos dos nossos objetivos. É continuar trabalhando firme".

O próximo compromisso da equipe será pela Copa do Brasil. O Alvinegro enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio. Na ida, o confronto terminou empatado em 1 a 1. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis.