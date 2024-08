Luiz Henrique vive grande fase com a camisa do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/08/2024 22:29

O Botafogo goleou o Atlético-GO pela 21ª rodada do Brasileirão neste sábado (3), e isso passa muito pela brilhante atuação do atacante Luiz Henrique. Na vitória por 4 a 1 , o camisa sete marcou um gol e participou de outros dois. Após a partida, o jogador celebrou a boa sequência e afirmou que seguirá em alto nível.

"Só tenho que agradecer a Deus, por todos os dias que Ele está me abençoando. Essa grande fase que eu estou aqui no Botafogo também tenho que agradecer a todo grupo, que vem me ajudando no dia a dia. Agora é seguir assim, não pode parar. Meu espírito é esse, nunca parar, sempre jogar, sempre fazer um bom jogo. É seguir assim que está muito bom", disse.

Luiz Henrique sofreu dois pênaltis no duelo - um convertido por Óscar Romero e outro por ele mesmo - e iniciou a jogada do primeiro gol, marcado por Carlos Alberto.

"Foi um placar muito bom para nós, 4 a 1 fora de casa, muito importante, contra um adversário muito difícil, jogar na casa deles é sempre difícil. Lutamos desde o primeiro minuto, fizemos o que sempre fazemos, jogar, ir para dentro. É continuar assim, temos muitos jogos pela frente", afirmou.

Com o resultado, o Glorioso chegou a 43 pontos e segue dividindo a ponta do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (7), contra o Bahia, fora de casa, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil - o placar de ida foi 1 a 1.