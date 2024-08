Tchê Tchê, do Botafogo, - Vítor Silva/Botafogo

Tchê Tchê, do Botafogo, Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/08/2024 13:20

Rio - No Botafogo desde 2022, Tchê Tchê, de 31 anos, já passou por clubes importantes como Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG, porém, no Alvinegro encontrou uma grande identificação. O volante citou a simpatia que já tinha o clube carioca e afirmou que a relação vem crescendo a cada dia.

"Nasceu essa identificação muito grande. Apesar de eu ser paulista, era um clube com o qual já tinha um carinho gigantesco, tanto que tem foto minha pequeno com a camisa. Não tem explicação, tem coisas que a gente só sente", afirmou em entrevista ao perfil oficial do "Brasileirão".

Tchê Tchê afirmou que a identificação com o Botafogo também é seguida por seus familiares. O volante também destacou o carinho que recebe dos torcedores alvinegros.

"Foi um amor que foi descoberto assim que eu cheguei e foi passado para a minha família inteira, meu filho também é apaixonado, tem vídeos dele rodando a camisa na arquibancada. É um lugar onde me sinto à vontade, respeitado, sinto que sou valorizado também", disse.