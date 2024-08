Thiago Almada não conseguiu evitar o revés da Argentina para a França nos Jogos de Paris - Romain Perrocheau / AFP

Publicado 02/08/2024 19:06

Paris - A eliminação da Argentina para a França nas quartas de final do futebol masculino nos Jogos de Paris é uma ótima notícia para o Botafogo . Isso porque Thiago Almada irá retornar mais cedo do que o esperado ao Glorioso e, inclusive, não deve ter descanso.

A equipe comandada por Artur Jorge tem duelo contra o Bahia, na próxima terça (6), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e há a possibilidade de contar com o novo camisa 23 do clube alvinegro em campo.



Pela Albiceleste no maior evento esportivo do mundo, ele foi titular nos quatro jogos disputados, marcando dois gols.

Almada é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. A Eagle Football, holding do empresário John Textor, desembolsou 25 milhões de dólares (R$137,4 milhões na cotação atual). O meia argentino assinou contrato válido até junho de 2029 com o Glorioso.