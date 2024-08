Cedric Soares, à esquerda, está livre no mercado após deixar o Arsenal - Divulgação/Arsenal

Publicado 02/08/2024 14:33 | Atualizado 02/08/2024 14:38

Rio - O lateral-direito Cédric Soares entrou na mira do Botafogo . Buscando reforçar seu setor defensivo para o restante da temporada, o Glorioso avalia internamente a possibilidade de fazer uma proposta pelo português, que está livre no mercado. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do "Uol".