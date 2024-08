Técnico do Botafogo, Artur Jorge deve poupar atletas mais desgastados em Goiânia - Vítor Silva / Botafogo

Técnico do Botafogo, Artur Jorge deve poupar atletas mais desgastados em GoiâniaVítor Silva / Botafogo

Publicado 02/08/2024 17:59

Rio - O Botafogo terá dois desfalques importantes para o duelo com o Atlético-GO, neste sábado (3): Savarino e Tiquinho Soares. A dupla alvinegra não viajou para Goiânia e está fora do confronto. O meio-campista está com dores musculares e o camisa 9 teve dores em um dos joelhos.

Leia mais: Lateral com passagens por grandes clubes da Europa entra na mira do Botafogo

Por outro lado, o lateral-esquerdo Marçal voltará a ficar à disposição do técnico Artur Jorge. Outra novidade será Matheus Martins, que poderá entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Glorioso.

Em meio aos jogos decisivos das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, a tendência é de que, segundo o 'ge', alguns jogadores mais desgastados sejam poupados contra o Dragão.

As equipes medem forças neste sábado, às 20h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro buscará os três pontos sobre o lanterna da competição para seguir na briga pelo topo da tabela. Atualmente, é o 2º colocado, com 40 pontos - fica atrás do Flamengo pelo saldo de gols.