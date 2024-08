Igor Jesus comemorando gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Atlético-GO - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/08/2024 22:02

Para espantar dúvidas no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro e dar confiança para confrontos decisivos, o Botafogo foi a campo na noite deste sábado (3) e não tomou conhecimento do Atlético-GO mesmo fora de casa, no Antônio Accioly, pela 21ª rodada. Com atuação de gala no segundo tempo, o Glorioso goleou pelo placar de 4 a 1 e assumiu a liderança isolada da competição. Os gols foram marcados por Carlos Alberto, Igor Jesus, Óscar Romero e Luiz Henrique, grande nome do duelo com participação em três tentos.

Com o resultado, o Glorioso chegou a 43 pontos. A equipe volta a campo na quarta-feira (7), contra o Bahia, fora de casa, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil - o placar de ida foi 1 a 1.

O jogo

Poupando algumas peças devido à sequência da temporada e o compromisso pela Copa do Brasil, o Glorioso foi ao gramado com meio-campo todo modificado. Desfalques como Savarino e Tiquinho Soares fizeram falta na fase construtiva, mas, mesmo assim, a equipe comandada por Artur Jorge deu o primeiro golpe.



Luiz Henrique apareceu novamente como peça fundamental no ataque. Em linda jogada individual pela direita, o camisa sete do Glorioso driblou com facilidade a marcação e cruzou na medida para Igor Jesus cabecear. O goleiro Pedro Rangel fez linda defesa, mas, no rebote, Carlos Alberto completou para abrir o placar aos 20 minutos - o segundo gol do atacante em dois jogos, desde que foi reintegrado.



Era uma partida tranquila e com controle do Alvinegro na faixa central. Toques rápidos, marcação encaixada e oportunidades no terço final. No entanto, em um lance de extrema infelicidade, o Atlético-GO arrancou empate aos 42 minutos.



Lance isolado em bola na área, que cruzou toda a linha de defesa para a esquerda. Cuiabano acompanhou, mas, sem querer, pisou no pé do adversário dentro da área. Após recomendação do VAR e revisão, pênalti assinalado. O costarriquenho Joel Campbell, em sua estreia, cobrou com categoria no canto esquerdo.

Superioridade

O Botafogo era melhor no jogo mesmo com alguns problemas e sustos do Dragão. Na volta para o intervalo, o time goiano começou em cima, tentou pressionar a saída de bola e incomodou. Restava algo diferente para quebrar o cenário e mudar o jogo. Isso aconteceu aos 23 da segunda etapa. Cuiabano arriscou de longe, acertou a trave em linda finalização e a bola caiu nos pés de Igor Jesus. O centroavante, sozinho, tocou para o fundo do gol e marcou seu primeiro com a camisa alvinegra.



O segundo tento no Antônio Accioly mudou o panorama. O Glorioso sobrou em campo e achou logo o caminho para o terceiro gol. Novamente com um dos grandes destaques do Brasileirão.



Para fechar a conta e passar a régua, Luiz Henrique recebeu pela direita dentro da área, penteou a bola e levou para o fundo. O volante Gonzalo Freitas pisou no atacante - em lance parecido com o pênalti cometido por Cuiabano - e foi assinalado. Óscar Romero foi para a bola e soltou uma bomba no meio do gol. 3 a 1 Glorioso aos 35 minutos para espantar dúvidas.



Na segunda etapa, Artur Jorge ainda promoveu a entrada de Matheus Martins, atacante recém-contratado junto à Udinese. Ele desarmou na defesa e achou lindo passe para Igor Jesus, que tocou na saída do goleiro Luiz Henrique ficou com a sobra e sofreu nova penalidade máxima. Ele mesmo cobrou aos 42, deslocou e marcou o quarto para fechar o placar.

Ficha técnica



Atlético-GO 1 x 4 Botafogo



Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Fernanda Nândrea e Leonardo Henrique Pereira



Gols: Joel Campbell 42'/1ºT (ATG); Carlos Alberto 20'/1ºT, Igor Jesus 23'/2ºT, Óscar Romero 35'/2ºT e Luiz Henrique 42'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Adriano Martins e Guilherme Romão (ATG); Igor Jesus (BOT)



Cartões vermelhos: Janderson (ATG) e Tchê Tchê (BOT)



ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel, Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Alejo) e Shaylon (Janderson); Campbell, Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Hurtado). Técnico: Vagner Mancini.



BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiaban (Marçal)o; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Allan (Tchê Tchê) e Kauê (Óscar Romero); Luiz Henrique, Carlos Alberto (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.