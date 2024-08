Igor Jesus marcou um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Atlético-GO - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/08/2024 13:30

goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, na noite do último sábado (3), em Goiânia. Após a partida, o atacante celebrou o feito e projetou os objetivos do Glorioso. Rio - Recém-chegado ao Botafogo, Igor Jesus marcou seu primeiro gol na, na noite do último sábado (3), em Goiânia. Após a partida, o atacante

"Muito feliz. Sentimento de que tudo que fiz há um tempo agora está sendo abençoado por Deus. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Juntos iremos até o final e se Deus quiser vamos comemorar os objetivos que almejamos lá na frente", disse Igor à Botafogo TV.

O duelo contra o Atlético-GO foi o terceiro seguido em que Igor Jesus começou como titular do Botafogo. Ele já havia iniciado as partidas contra Cruzeiro e Bahia.

Com a goleada do último sábado, o Botafogo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Glorioso chegou a 43 pontos, contra 40 do Flamengo, que foi derrotado pelo São Paulo.