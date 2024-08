Damían Suárez tem sido titular no Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 07/08/2024 13:43

Rio - Titular do Botafogo, o lateral-direito Damián Suárez, de 36 anos, teve seu nome ventilado como possível reforço do Peñarol na imprensa uruguaia. O empresário do veterano, Gerardo Vonder Putten, negou a possibilidade do atleta mudar de ares.

"Ninguém me ligou do Peñarol, nem do Botafogo. Damián tem contrato até dezembro de 2025 e é peça fundamental no Botafogo. Hoje vou conversar com ele", afirmou em entrevista à rádio "Sport 890".



A posição de lateral direita é considerada carente no Botafogo, e o clube carioca deseja a contratação de mais um reforço para o setor para dividir a responsabilidade com Damián Suárez.

"O Botafogo tem dois laterais, Damián e Mateo Ponte. Não creio que vão se livrar do Damián tão facilmente com toda a concorrência pela frente. A cláusula de saída é alta, é negociável, mas é alta", disse.