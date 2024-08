Bandeira do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Publicado 07/08/2024 22:00

Salvador - A expulsão de Gregore na eliminação do Botafogo da Copa do Brasil gerou reclamações de John Textor e de Thairo Arruda, CEO da SAF que confirmou que o clube fará uma representação na CBF para contestar a decisão

"Amanhã faremos nova representação na CBF contra esse absurdo presenciado na Fonte Nova. Mas assim como nas ultimas três vezes, não irão responder e vão passar pano para mais uma péssima arbitragem. As suas competições estão na UTI, CBF. Parabéns, CBF", escreveu Thairo Arruda.

Amanhã faremos nova representação na CBF contra esse absurdo presenciado na Fonte Nova. Mas assim como nas ultimas três vezes, não irão responder e vão passar pano para mais uma péssima arbitragem. As suas competições estão na UTI, CBF. Parabéns@CBF_Futebol — Thairo Arruda (@thairoarruda) August 7, 2024

"Chega! Absolutamente ninguém está satisfeito com você, CBF. Vamos unir os clubes para reestruturar a arbitragem brasileira. Ninguém quer ganhar desse jeito e ninguém merece perder desse jeito. Bahia é um grande clube e estará junto conosco nessa revolução", completou em outra postagem.

Chega! Absolutamente ninguém está satisfeito com você @CBF_Futebol. Vamos unir os clubes para reestruturar a arbitragem brasileira. Ninguém quer ganhar desse jeito e ninguém merece perder desse jeito. Bahia é um grande clube e estará junto conosco nessa revolução. — Thairo Arruda (@thairoarruda) August 8, 2024

Nas redes sociais, John Textor postou uma imagem com o seguinte diálogo:

VAR: Ei árbitro, acho que vi alguma coisa.

Árbitro: OK, acho que temos de destruir um grande jogo.

Publicação de Textor no story do Instagram Reprodução/Instagram

Rafael e Júnior Santos fizeram coro ao acionista majoritário da SAF do Glorioso. Os dois, vale lembrar, se recuperam de lesão e não estiveram à disposição do técnico Artur Jorge.

"Estão expulsando pelo movimento e depois um peteleco. Se é louco, beira a loucura", escreveu Rafael.

"Jogada sem intensidade nenhuma, não é possível que o árbitro expulse o Gregore nessa jogada. Parabéns ao senhor árbitro, a realidade é que vamos ter que pagar o preço", contestou Júnior Santos.

Gregore foi expulso após uma disputa pelo alto com Santiago Arias. Inicialmente, ele não recebeu cartão, mas o VAR sugeriu a revisão no monitor. O árbitro viu contato do volante alvinegro e apresentou o vermelho.