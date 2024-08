Damián Suárez, lateral-direito do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/08/2024 11:41

Rio - Eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo terá que lidar com um problema em relação ao elenco. O lateral-direito Damián Suárez, de 36 anos, pediu para deixar o Alvinegro rumo ao Peñarol, porém, o clube carioca deseja uma compensação financeira para liberá-lo para retornar ao futebol do seu país.

De acordo com informações do jornalista Guille López, da rádio uruguaia "Sport 890", o Botafogo deseja algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões) pelo veterano. A multa do lateral seria de 23 milhões de dólares (algo em torno de R$ 130 milhões).



Damián chegou ao Botafogo neste ano e rapidamente se firmou como titular. No entanto, o lateral-direito deseja deixar o clube carioca por não ter se adaptado ao Rio de Janeiro. Ele tem contrato até o fim de 2025.



O Alvinegro tem no elenco Rafael e Mateo Ponte como opções. O clube carioca já queria a contratação de mais um nome para o setor. Com a provável sair de Damián Suárez, deverá buscar mais um.