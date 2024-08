Tiquinho Soares em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/08/2024 20:17

Rio - O Botafogo pode ter um retorno importante para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, pela Libertadores. O atacante Tiquinho Soares, de 33 anos, está em fase final de recuperação no joelho direito e tem boas chances de entrar em campo no duelo pelas oitavas de final.

O atacante treino ao lado do elenco nesta segunda-feira, e caso participe da última atividade, antes da partida, que acontecer nesta terça, o centroavante deverá ser aproveitado por Artur Jorge no confronto do Nilton Santos.

Tiquinho Soares não entra em campo pelo Botafogo desde o último dia 27, quando o clube carioca perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0, no Nilton Santos, pelo Brasileiro. O atacante desfalcou a equipe de General Severiano nos últimos três jogos.