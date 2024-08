Damián Suárez alegou estar infeliz para sair do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/08/2024 13:01

, contra The Strongest, da Bolívia, e reclamou da postura do Botafogo. Apesar do desejo do jogador de transferência, o Glorioso não quer liberá-lo e o manterá na lista de inscritos na competição mesmo sem contar mais com ele.

Na primeira vez em que alguém do clube uruguaio falou publicamente sobre a busca por Damían Suárez, o dirigente Julio Trostchansky reclamou de não ter a resposta sobre a permanência do jogador na lista de inscritos da Libertadores. E revelou um pedido feito durante a negociação.



"Estamos tentando confirmar se o clube decidiu inscrevê-lo. O Peñarol falou com a direção esportiva do Botafogo e outras pessoas para tentar que ele não fosse inscrito, já que praticamente está definido que ele possa jogar no Peñarol. Termina sendo um dano desnecessário ao jogador", afirmou à rádio Carve Deportiva.



O Peñarol queria o reforço já nas oitavas de final da competição e dava como certa a contratação. Já oquando Damián pediu para deixar a SAF às vésperas da partida contra o Bahia, pela Copa do Brasil, alegando que não estava feliz . Naquele momento, já negociava com o clube uruguaio.

Entretanto, o Glorioso deseja receber a multa rescisória para liberar o jogador, que está treinando em separado e tem contrato até o fim de 2025.