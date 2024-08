Marçal marcou um dos gols do Botafogo na derrota para o Juventude - Vítor Silva/Botafogo

Marçal marcou um dos gols do Botafogo na derrota para o JuventudeVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/08/2024 07:30 | Atualizado 12/08/2024 07:41

Rio - A disputa pelo título brasileiro segue acirrada após a 22ª rodada. Botafogo e Flamengo viram as chances de título diminuir após tropeçarem diante de Juventude e Palmeiras, respectivamente, neste domingo (11), de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Fortaleza agradeceu a derrota do Botafogo e o empate entre Flamengo e Palmeiras. Com o tropeço dos três rivais do G-4, o Leão assumiu a vice-liderança com 42 pontos e viu as chances de título aumentar para 36.3%, ultrapassando os cariocas. Já o Alvinegro possui 28.3% de probabilidade, enquanto o Rubro-Negro tem apenas 15.9%.

O Botafogo sofreu a segunda derrota nos últimos três jogos no Brasileirão. O Alvinegro chegou a perder por 3 a 0 para o Juventude, mas diminuiu para 3 a 2. Já o Flamengo, por sua vez, saiu na frente do placar contra o Palmeiras, mas sofreu o empate e perdeu a chance de assumir a liderança.

Botafogo e Flamengo mudam as atenções para a Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final, enquanto o Rubro-Negro recebe o Bolívar, da Bolívia, na quinta (15), no mesmo horário, no Maracanã.