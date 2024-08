Cerimonia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris foi no Stade de France - Miguel Medina/AFP

Publicado 11/08/2024 19:00

França - Chegaram ao fim os Jogos Olímpicos de Paris, edição marcada pelo retorno do público ao principal evento esportivo do mundo após a edição de 2021 em meio à pandemia da Covid-19. A cerimônia de encerramento foi realizada neste domingo (11), no Stade de France, e teve início às 16h (de Brasília). O último ato na capital francesa já vira a chave visando o ciclo para 2028, em Los Angeles. A festa quis mostrar os valores franceses, olímpicos, e de solidariedade entre os povos.

O primeiro ato foi a apresentação de um musical para abrir a cerimônia. Artistas de apresentaram perto da pira olímpica cantando a música "Sous le ciel de Paris", que exalta a cidade e traz referências ao apelido de "cidade do amor".



Pira olímpica no Louvre na cerimonia de encerramento dos Jogos Olímpicos Loic Venance/AFP



Desfile e celebração



Por volta das 16h20 (de Brasília), teve início o desfile das bandeiras das 205 delegações que participaram dos Jogos Olímpicos. A da Grécia, como tradição por ter sido sede do primeiro evento, na cidade de Olímpia, abriu o segundo ato. Quem carregou a bandeira do Brasil foram as jogadoras de vôlei de praia Ana Patrícia e Duda, que conquistaram a medalha de ouro.



Após os porta-bandeiras entrarem no gramado do Stade de France, foi a vez de todos os atletas ainda presentes nos Jogos subirem para uma celebração final. No centro do gramado, o palco montado para o desfile formava o Mapa-múndi com uma réplica gigante da medalha de ouro entre os continentes.



Ana Patrícia (à direita) e Duda foram medalha de ouro no vôlei de praia Alexandre Loureiro/COB



Último pódio e mais homenagens



As últimas medalhistas dos Jogos Olímpicos de Paris, da maratona feminina, foram premiadas pelo presidente do COI e ovacionadas pelo Stade de France. Sifan Hassan, da Holanda, foi a grande campeã da prova de 42km com tempo de 2h2min22s55. Tigst Assefa, Etiópia, ficou com a prata, e a queniana Hellen Obiri com a medalha de bronze.



Os Jogos Olímpicos de Paris contaram com o número incrível de 45 mil voluntários. O Comitê Internacional, em parceria com o organizador local, homenageou os trabalhadores que se candidataram em um grande pódio montado de frente para a arquibancada principal.



Teatro



Um dos momentos marcantes da cerimônia de encerramento da Olimpíada foi mais uma apresentação da orquestra, em parte que o Comitê buscou relembrar conquistas da França e projetar os próximos anos do país. As luzes foram apagadas, outra iluminação fez brilhar o Mapa-múndi no meio do gramado enquanto o "Viajante Dourado" chegou no local como se estivesse descendo do céu - ideia é de um personagem que venha para conhecer os valores olímpicos, de solidariedade entre os povos e projetar o futuro. Ao fundo, o hino da Grécia foi tocado.



Anéis olímpicos foram projetados na cerimonia de encerramento, em Paris Mohd Rasfan/AFP



Momentos marcantes



Nos telões do Stade de France, um vídeo emocionante foi apresentado para mostrar momentos importantes dos Jogos Olímpicos de Paris, como o salto de Simone Biles, a foto marcante de Gabriel Medina, a reverência à Rebeca Andrade após ouro no solo e também a medalha de ouro da judoca Bia Souza, a primeira das três conquistadas pelo país na França.



Logo em seguida, teve início mais um momento festivo com apresentação da banda "Phoenix". Atletas puderam se aproximar do palco no meio do gramado e virou um grande show no Stade de France.

No fim, discursaram Tony Estanguet, presidente da organização do Comitê de Paris 2024, valorizando todo o legado deixado pelo país nos Jogos Olímpicos e destacando o sucesso de público nas arenas e estádios, e Thomas Bach, presidente do COI que vai para seus últimos momentos de mandato. Tony também citou o mérito esportivo da delegação esportiva, que, em casa, conseguiu 64 medalhas e bateu seu recorde na história das Olimpíadas, e convidou o público para os Jogos Paralímpicos, a partir do dia 28 de agosto.

Thomas Bach deu ponto final aos Jogos Olímpicos de Paris com discurso de paz entre as nações, grande foco do evento, como marca importante da edição da França em 2024. Bach parabenizou a organização do comitê local e celebrou o sucesso também em transmissões dos jogos por todo o planeta. Em seu discurso, o alemão lembrou a presença marcante de mulheres em número de pódios e o trabalho do COI para um número mais igual entre os gêneros dos atletas.

A cerimônia foi encerrada com a retirada da bandeira olímpica do Stade de France, acompanhada do hino dos Jogos Olímpicos e a chegada da chama olímpica, levada por Leon Marchand, nadador francês que ganhou quatro medalhas de ouro. Deu-se, então, a transição do COI para armação do ciclo visando a edição de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos, de 14 a 30 de julho.

Quem recebeu a bandeira foi Simone Biles, atleta da ginástica artística, e Karen Bass, prefeita da cidade-sede da próxima edição. Gabriella Wilson, mais conhecida como "H.E.R", cantou o hino dos Estados Unidos. O ator Tom Cruise desceu do teto do Stade de France com suporte de um cabo de aço e foi parar no gramado para cumprimentar os atletas. Ele pegou a bandeira olímpica e saiu do estádio de moto.

Simone Biles e Karen Bass, prefeita de Los Angeles, cidade-sede em 2028 Franck Fife/AFP

Direto de Los Angeles, em festa integrada que foi exibida para todo o Stade de Farance, a banda de rock Red Hot Chili Peppers tocou o sucesso "Can't Stop" em Venice Beach, uma das praias mais famosas da cidade. Em seguida, a cantora Billie Eilish, no mesmo local, se apresentou com a canção "Birds of the feather", e o rapper Snoop Dog, que marcou presença em diversos eventos em Paris, também mostrou seu talento ao lado de Dr. Dre. Um show de organização e passagem de bastão para o ciclo dos próximos quatro anos.