O Brasil conquistou o bronze no vôlei feminino em Paris 2024 - Natalia Kolesnikova / AFP

O Brasil conquistou o bronze no vôlei feminino em Paris 2024Natalia Kolesnikova / AFP

Publicado 11/08/2024 15:50

França - Neste domingo, 11, o Brasil recebeu a medalha de bronze pela conquista do terceiro lugar no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris . No momento da foto com todo o staff, Carol exibiu uma camisa de Pri Daroit, de 36 anos, que não foi convocada para a competição.



A experiente jogadora disputou a Liga das Nações, último compromisso antes da Olimpíada, mas ficou de fora da lista final . Na época, ela se manifestou por meio das redes sociais.

"Difícil expressar o que estou sentindo nesse momento. Tristeza. Dor de cabeça de tanto chorar. Gratidão por ter voltado para seleção em 2022. Por ter feito parte desse ciclo. Por conhecer pessoas incríveis e também ter reencontrado pessoas especiais. Por ter vivido tantos momentos bons, momentos que vão ficar guardados para sempre no meu coração", escreveu Pri Daroit.

"Deus sabe de todas as coisas, por mais difícil e triste que seja agora, sei que lá na frente vou entender. Infelizmente as vezes não conseguimos realizar todos os nossos sonhos. Queria deixar meu último agradecimento a todos que torceram por mim. Família. Amigos. Fãs. Muito obrigada de coração! Vocês tem um pedacinho do meu coração!", completou.

Jogadoras do Brasil no pódio Natalia Kolesnikova / AFP

A grande final aconteceu neste domingo, 11, e teve vitória da Itália sobre as norte-americanas por 3 sets a 0.