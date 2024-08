Seleção brasileira conquistou seu terceiro bronze no vôlei feminino na história das Olimpíadas - Natalia Kolesnikova / AFP

Publicado 10/08/2024 14:08 | Atualizado 10/08/2024 14:26

França - O Brasil conquistou o bronze no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris . Em uma partida recheada de emoção, a equipe comandada por José Roberto Guimarães derrotou a Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15. É a terceira vez que a Seleção conquista a medalha, repetindo os feitos de Atlanta-96 e Sydney-2000.

O principal destaque da partida foi Gabi. A ponteira chamou a responsabilidade e marcou 28 pontos no jogo. Thaísa, com 17, Ana Cristina, com 13, e Rosamaria, com 10, também foram outras jogadoras fundamentais na vitória brasileira.

O jogo

Apesar da Turquia ter aberto 3 a 0, o Brasil recuperou, virou e abriu quatro pontos (8 a 4) de vantagem no início do primeiro set. No entanto, as turcas correram atrás do prejuízo e mantiveram o placar equilibrado até a reta final da parcial. A Seleção teve dificuldades em parar a oposta Vargas, que foi disparada o destaque, com nove pontos, mas mesmo assim a equipe comandada por José Roberto Guimarães fechou com vitória por 25 a 21.



A parcial seguinte foi com emoção. O Brasil iniciou dominante e abriu 4 a 0. Porém, a Turquia foi buscar e tomou as rédeas no placar, chegando a estar com 19 a 15 na reta final. A seleção brasileira, entretanto, não desistiu e virou, fechando o segundo set por 27 a 25.



Podendo vencer o jogo, embalado com o triunfo na parcial anterior, a Seleção deixou escapar a chance. Durante o set, a Turquia recuperou a confiança e voltou ao jogo, vencendo sem sustos por 25 a 21.

Entretanto, o cenário no quarto set foi completamente diferente. Apesar da Turquia ter saído na frente, o Brasil não pareceu ter sentido o triunfo turco na última parcial, virou o placar e apenas adminstrou para ganhar por 25 a 15.