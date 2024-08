Gabi Portilho, da Seleção feminina, com a medalha de bronze nos Jogos de Paris - Luis Robayo/AFP

Publicado 10/08/2024 16:05

"Eu queria primeiramente agradecer a todo mundo, toda torcida, a CBF, que ajudou a gente, trouxe nossos familiares para prestigiar de perto. Foi a primeira Olimpíada de muitos aqui e chegamos aonde chegamos", disse."Tenho muito orgulho. Jogamos no limite, com dores. Tenho orgulho que essa prata, para nós, vale ouro. A gente fez grande competição. Superou muitos obstáculos" completou.Gabi marcou gols importantes nas vitórias por 1 a o sobre a França, nas quartas de final, e na semifinal contra a Espanha, vencida por 4 a 2. A jogadora do Corinthians lamentou as chances desperdiçadas pelo Brasil contra as estadunidenses, mas apontou que a equipe voltou à prateleira do protagonismo."A goleira delas foi muito feliz. Criamos oportunidades. Mas mostramos que o Brasil é gigante, superamos seleções que estão acima no ranking, mostramos que somos competentes. Estou muito orgulhosa. Que essa prata sirva de muito crescimento, visibilidade. Tem grupo jovem aqui, tenho certeza que a gente vai conquistar muitas coisas."