Marta em ação na final entre Brasil e Estados Unidos no futebol feminino - Franck Fife/AFP

Publicado 10/08/2024 14:05

França - Não foi em Paris que a seleção brasileira feminina conseguiu o tão sonhado ouro em Jogos Olímpicos no torneio de futebol. Neste sábado (10), no Parque dos Príncipes, o time comandado por Arthur Elias começou melhor, levou perigo, mas se expôs na segunda etapa e acabou perdendo pelo placar de 1 a 0. O Brasil ficou com a medalha de prata e voltou ao pódio após 16 anos. A partida também marcou a despedida da rainha Marta, que disputou seis edições de Olimpíadas.

Esta foi a terceira decisão entre Brasil e Estados Unidos no futebol feminino em Jogos Olímpicos. As estadunidenses já haviam conquistado o ouro em Atenas 2004 e Pequim 2008. Foi o quinto título das rivais, que aumentam o status de maiores vencedoras do torneio.

O jogo

A Seleção começou melhor e foi quem deu os primeiros golpes na grande final no Parque dos Príncipes. Com retorno de Marta, que esteve suspensa nas quartas de final e na semifinal, e que iniciou no banco, Arthur Elias manteve a estrutura de muita velocidade e pressão no meio-campo para explorar os espaços. Assim, o Brasil levou muito perigo e chegou a ter um gol anulado.



O principal nome da primeira etapa foi Ludmila. Caindo pelo lado esquerdo do gramado, a camisa 14 desperdiçou boa oportunidade frente a frente com a goleira Naeher logo com um minuto de jogo. Aos 15 minutos, ela recebeu em profundidade, encarou a marcação com bom drible curto e bateu com categoria para balançar a rede. No entanto, a arbitragem apontou posição irregular no início da jogada.



Em mais uma boa atuação de Lorene no gol brasileiro, poucas vezes o time estadunidense assustou. Na reta final do primeiro tempo, Gabi Portilho ainda teve a chance de abrir o placar após cruzamento da direita, bateu de primeira, mas Naeher fez boa intervenção.



Grande marca do time dos Estados Unidos nos Jogos, os contra-ataques começaram a aparecer e deram resultado cedo no segundo tempo. Aos 11 minutos, Em saída rápida para o ataque, Swanson foi lançada nas costas da defesa brasileira, entrou na área pela esquerda e chutou cruzado, sem chance de defesa para Lorena.



O Brasil mudou completamente o estilo de jogo que levou a equipe até a final, abrindo mão dos passes rápidos e apostando alto nas bolas longas já visando o terço final do gramado. Bem postada, a seleção norte-americana não encontrou muita dificuldade para cortar as investidas.



Foi um segundo tempo abaixo, mas que colocou o Brasil de volta à prateleira de potências na modalidade. Os Estados Unidos se seguraram bem, valorizaram a posse de bola e confirmaram a vitória. Medalha de prata para a Seleção feminina após 16 anos.

Ficha técnica



Brasil 0 x 1 Estados Unidos



Local: Parque dos Príncipes

Data e hora: 10/8 (sábado)



Gols: Swanson 11'/2ºT (EUA)



Cartões amarelos: Tarciane



BRASIL: Lorena, Thaís, Lauren e Tarciane; Yaya (Ana Victória), Duda Sampaio (Angelina), Adriana e Yasmim; Gabi Portilho, Jheniffer (Priscila) e Ludmila (Marta). Técnico: Arthur Elias.



EUA: Naeher, Fox, Girma, Davidson (Sonnett) e Dunn; Albert, Coffey e Horan; Rodman, Swanson e Smith (Lynn Williams). Técnica: Emma Hayes.