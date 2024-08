Duda e Ana Patrícia, emocionadas, durante a execução do hino brasileiro - Carl de Souza / AFP

Publicado 10/08/2024 17:44 | Atualizado 10/08/2024 18:07

França - Ana Patrícia e Duda, campeãs olímpicas no vôlei de praia , serão as porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris 2024. O evento acontecerá neste domingo (11), a partir das 16h (de Brasília), no Stade de France.

"O vôlei de praia é uma modalidade importantíssima para o esporte brasileiro, que frequentemente vai a pódios em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos há pelo menos três décadas. Esta escolha por Duda e Ana Patrícia se deve muito ao merecimento delas, e também uma homenagem a tantos atletas do passado que construíram essa história de sucesso", disse o diretor-geral do COB e Chefe da Missão Brasileira em Paris 2024, Rogério Sampaio, ao site da entidade.

As duas foram campeãs na última sexta-feira (9), ao venceram as canadenses Melissa e Brandie por 2 sets a 1. Com isso, o Brasil voltou a conquistar um ouro olímpico no vôlei de praia feminino após 28 anos. A primeira e até então única dupla a subir ao lugar mais alto do pódio foi formada por Jackie Silva e Sandra Pires, em Atlanta 1996.

"Duda e Ana Patrícia representaram com excelência os principais valores olímpicos e nos encheram de orgulho. Quebraram um jejum de ouros para o Brasil no vôlei de praia que perdurava por 28 anos, desde o histórico título de Jackie Silva e Sandra Pires em Atlanta 1996. O bandeira brasileira está em excelentes mãos", disse Presidente do COB, Paulo Wanderley, ao site da confederação.

Com a decisão, a dupla fará história novamente. Isso porque o Brasil terá duas mulheres como porta-bandeiras pela primeira vez em Jogos Olímpicos.

"O vôlei e o vôlei de praia brasileiro são uma potência, com um histórico olímpico impressionante. A Duda e a Ana Patrícia conquistaram o lugar mais alto do pódio com uma campanha magnífica e vão servir de inspiração para todo o povo brasileiro", pontuou o diretor de Alto Rendimento e sub-chefe de Missão em Paris, Ney Wilson.