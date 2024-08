Ana Patrícia e Duda brilharam em Paris 2024 - Jeff Pachoud / AFP

Ana Patrícia e Duda brilharam em Paris 2024Jeff Pachoud / AFP

Publicado 09/08/2024 18:33

França - Ana Patrícia e Duda conquistaram o ouro no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris . Em jogo disputado nesta sexta-feira (9), elas venceram a dupla canadense Brandie e Melissa por 2 sets a 1, parciais 26/24, 12/21 e 15/10, pela grande decisão da modalidade, no Estádio da Torre Eiffel.

Como foi o jogo?

A dupla brasileira começou mal e viu as canadenses abrirem 8 a 2 de vantagem. Apesar do cenário negativo, Ana Patrícia e Duda mostraram resiliência e reagiram. Elas passaram a frente no placar pela primeira vez com um 18 a 17 e fecharam o primeiro set em 26 a 24.

O segundo começou equilibrado, e o Brasil chegou a abrir 9 a 7 de vantagem. A partir daí, porém, desligou e viu o Canadá deslanchar na partida. Sem resposta, Ana Patrícia e Duda perderam por 21 a 12.

O empate forçou o tie break. Dessa vez, elas não deram chance ao azar. Dominaram o último set do começo ao fim e venceram por 15 a 10. Ainda houve uma confusão entre as duas equipes, mas isso não foi o suficiente para tirar o foco de Ana Patrícia e Duda.



Com isso, o Brasil voltar a conquistar um ouro olímpico no vôlei de praia feminino após 28 anos. A primeira e até então única dupla a subir ao lugar mais alto do pódio foi formada por Jackie Silva e Sandra Pires, em Atlanta 1996.

A campanha rumo ao ouro

As brasileiras confirmaram o favoritismo e estrearam com vitória sobre as egípcias Doaa Elghobashy e Marwa Abdelhady, no dia 28 de julho , por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/19.

Na segunda rodada, em 30 de julho , atropelaram as espanholas Liliana Fernández e Paula Soria por 2 a 0 (21/12 e 21/13). O triunfo garantiu a classificação para a fase de mata-mata.

Já em 1º de agosto , derrotaram as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti por 2 sets a 0 pela última rodada do Grupo A. As parciais foram 21/17 e 21/10.

Nas oitavas, no dia 5 , elas venceram as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16). Ana Patrícia e Duda demonstraram superioridade do início ao fim e controlaram o jogo.

Em 7 de agosto , elas superaram um início ruim e derrotaram a dupla da Letônia formada por Tina e Anastasija por 2 sets a 0 (21/16 e 21/10).

O jogo mais difícil foi a semifinal, contra as australianas Mariafe e Clancy, no dia 8 . Ana Patrícia e Duda perderam o primeiro set, mas mostrara resiliência e viraram para 2 a 1, parciais 20/22, 21/15 e 15/12.