Ana Patrícia e Duda venceram as australianas Mariafe e Clancy - Carl de Souza/AFP

Publicado 08/08/2024 17:01

França - Foi com emoção, mas o Brasil garantiu mais uma medalha na Olimpíada de Paris, restando apenas decidir qual será o metal. Na tarde desta quinta-feira (8), Ana Patrícia e Duda venceram um jogo duríssimo na semifinal contra as australianas Mariafe e Clancy por 2 sets a 1 (parciais de 20/22, 21/15 e 15/12) e se garantiram na decisão pelo ouro.

Agora, a dupla brasileira está a um passo de conquistar o lugar mais alto do pódio. A decisão acontecerá já nesta sexta-feira (9), às 17h30 (de Brasília), contra as canadenses Melissa e Brandie.

Como foi o jogo

O Brasil foi quem esteve à frente do placar na maior parte do tempo. No entanto, por conta do equilíbrio no jogo, não conseguiu se uma vantagem muito larga e viu as australianas perseguiram o resultado durante todo tempo. Quando Ana Patrícia e Duda tinham 19 pontos, Mariafe e Clancy passaram à frente pela primeira vez e fecharam em 20/22. Foi o primeiro set perdido pela dupla brasileira em toda Olimpíada.

Apesar da queda de rendimento no fim do primeiro set, Ana Patrícia e Duda não se deixaram abalar e a recuperação veio na segunda etapa. Com os bons ataques encaixados por Ana Patrícia, somados a alguns erros das australianas, o Brasil liderou de ponta a ponta e venceu por 21/15, levando a decisão para o tie-break.

O último e decisivo set foi o mais disputado. As duas duplas se mantiveram próximas no placar durante todo tempo. Porém, as brasileiras, embaladas pelo grande segundo set, endureceram o tie-break, principalmente na reta final, e conseguiram fechar o jogo em 15/12.