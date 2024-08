Ana Patrícia e Duda estão a uma vitória do ouro na Olimpíada de Paris - Carl de Souza / AFP

Ana Patrícia e Duda estão a uma vitória do ouro na Olimpíada de ParisCarl de Souza / AFP

Publicado 08/08/2024 21:30

França - O Brasil terá uma agenda cheia na Olimpíada nesta sexta-feira (9). O primeiro compromisso do dia será às 2h30 (de Brasília), com Guilherme Costa na maratona aquática. O Time ainda buscará medalhas no taekwondo, canoagem velocidade, ginástica artística, atletismo, além de outras modalidades. O grande destaque é o vôlei de praia. A partir de 17h30, Ana Patrícia e Duda vão em busca do ouro.

MARATONA AQUÁTICA MASCULINA

2h30 | Guilherme Costa.

TAEKWONDO

Henrique Marques (-80 kg) e Caroline Santos representam o Time Brasil.

4h às 11h50 | Oitavas, quartas e semifinais.

14h30 às 16h37 | Repescagem, disputa pelo bronze e Final.

GINÁSTICA RÍTMICA

5h | Classificatória: competição por equipes.

9h30 | Bárbara Domingos - Final: individual geral.

ATLETISMO

6h05 | Revezamento 4x400m masculino - 1ª rodada.

15h13 | Almir dos Santos - Final: salto triplo masculino.

16h45 | Alison dos Santos - Final: 400m com barreiras masculino.

LUTA OLÍMPICA

6h | Giullia Panalber x Sandra Paruszewski (Alemanha) - Repescagem: categoria até 57 kg feminino.

14h30 | Disputa pelo bronze.

CANOAGEM VELOCIDADE

6h30 | Isaquias Queiroz - Semifinal: C1 1000m masculino.

8h40 | Final: C1 1000m masculino.

LEVANTAMENTO DE PESO

14h30 | Amanda Schott - Disputa por medalhas.

VÔLEI DE PRAIA

17h30 | Ana Patrícia e Duda x Melissa e Brandie (Canadá) - Final.