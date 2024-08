Duda (à esquerda) e Ana Patrícia disputarão a medalha de ouro no vôlei de praia - Gaspar Nóbrega/COB

Publicado 08/08/2024 19:41

França - O vôlei de praia do Brasil está de volta ao pódio dos Jogos Olímpicos após o fracasso na edição de Tóquio. Nesta quinta-feira (8), Ana Patrícia e Duda venceram as australianas Mariafe e Clancy de virada por 2 sets a 1 e avançaram para a disputa pela medalha de ouro contra as canadenses Humana-Paredes e Wilkerson. Após a partida, a dupla celebrou o resultado.

"Eu não estou nem acreditando. Sabíamos que elas (australianas) viriam com tudo, são medalhistas olímpicas (prata em Tóquio). Mas sabíamos também que tínhamos a capacidade de virar o jogo. Sonhamos, buscamos. Somos capazes de tudo. Sou muito grata a Deus, à minha família, à comissão técnica e à Ana Patrícia, porque ela é uma guerreira, é demais", disse Duda.

Mariafe e Clancy foram as únicas na Olimpíada de Paris a terem vencido um set da dupla brasileira - número um do ranking da Federação Internacional - no torneio de vôlei de praia. Ana Patrícia revelou que a roupa do pódio está separada desde o início.

"No dia em que chegamos, penduramos a roupa do pódio no cabide e, toda vez que a gente voltava para o quarto, olhávamos para a roupa e falávamos: ‘eu vou te usar’. Vivemos tanta coisa para estar aqui. Nas minhas primeiras Olimpíadas, me perguntavam se aquilo era meu sonho. Eu dizia que não dava para sonhar com algo que não sei o que é. De lá para cá, realmente passei a sonhar. É inacreditável estar em uma final olímpica. Isso presenteia todo o trabalho e a dedicação que tivemos."

A final do vôlei de praia feminino será nesta sexta-feira (9), às 17h30 (de Brasília). Ana Patrícia e Duda levam vantagem sobre as canadenses no circuito mundial, com três vitórias e uma derrota. As brasileiras conquistaram o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, também em cima de Humana-Paredes e Wilkerson.