Publicado 08/08/2024 18:27

França - Capitã da seleção feminina de vôlei, Gabi Guimarães chamou a responsabilidade pela eliminação na semifinal da Olimpíada de Paris, com a derrota por 3 sets a 2 para os Estados Unidos, nesta quinta-feira (8). Após o resultado ruim, a ponteira criticou sua atuação na partida e se colocou como uma das culpadas pelo resultado negativo.

"A gente começou a partida muito mal. Se não me engano, 5 ou 6 a 0, então a gente teve que correr atrás o tempo inteiro. Mas conseguimos ainda buscar e não desistir. A gente teve alguns erros, principalmente em contra-ataque, não tivemos tanta frieza, tanta tranquilidade nos momentos importantes. Eu comecei a partida muito mal, principalmente ofensivamente, então coloco muito dessa derrota nas minhas costas, por não ter conseguido ajudar a equipe como eu vim ajudar", disse Gabi.

O Brasil iniciou a partida perdendo para os Estados Unidos, mas buscou o empate duas vezes e levou o jogo ao tie-break. No entanto, as americanas foram melhores no quinto e decisivo set e fecharam a partida.

"Eu comecei a tomar muito bloqueio e sei da importância que tenho ofensivamente, em contra-ataque principalmente, para trazer tranquilidade. Estou muito orgulhosa das meninas por não ter desistido dessa partida, poderia ter tomado o rumo ainda mais difícil, ter sido 3 a 1. A gente lutou, a gente foi para o tie-break. Agora é levantar a cabeça, descansar, colocar a cabeça no lugar, entender o que a gente poderia ter feito melhor, e esperar agora o nosso adversário para essa disputa", completou.

A seleção brasileira volta a quadra no próximo sábado (10), às 12h15 (de Brasília), para disputar a medalha de bronze. O adversário será o perdedor da outra semifinal, entre Itália e Turquia.