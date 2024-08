Nyjah Huston reclamou da qualidade das medalhas dos Jogos de Paris - Odd Andersen/AFP

Publicado 08/08/2024 19:52

Medalhista de bronze no skate street masculino, Nyjah Huston criticou o material das medalhas da Olimpíada de Paris. Já de volta à Califórnia, o norte-americano compartilhou com seus seguidores que o objetivo descascou e ficou danificado poucos dias após ele ser premiado.

Nyjah Huston mostrou medalha dos Jogos de Paris danificada após poucos dias de uso Reprodução "Essas medalhas olímpicas parecem ótimas quando estão novas, mas depois de deixar na minha pele, com um pouco de suor, deixar meus amigos usarem no fim de semana, elas aparentemente não tem a alta qualidade que você pensa", afirmou Huston, mostrando como ficou sua medalha de bronze.

"Não sei, acho que as medalhas olímpicas têm que melhorar um pouco a qualidade. Parece que a medalha foi para a guerra e voltou", completou.

Medalha custou 7 euros

Todas as medalhas dos Jogos de Paris contam com 18g do metal original utilizado na construção da Torre Eiffel, em 1889. No caso da medalha de bronze, conquistada por Nyjah Huston e que pesa 455g, foi utilizada uma liga de cobre e zinco ou estanho. Por serem materiais com valor de venda pequeno, o custo para a produção de uma unidade foi de aproximadamente 7 euros (cerca de R$ 42,06).