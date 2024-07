Kelvin Hoefler - AFP

Publicado 29/07/2024 13:27 | Atualizado 29/07/2024 13:28

França - O Brasil terminou a disputa do skate street masculino sem medalha na Olimpíada de Paris. Único representante brasileiro na final, disputada nesta segunda-feira (29), Kelvin Hoefler enfrentou uma decisão marcada pelo alto nível das manobras apresentadas e acabou ficando em sexto lugar. A medalha de ouro ficou com o japonês Yuto Horigome, a prata com Jagger Eaton e o bronze foi para o Nyjah Huston, ambos dos Estados Unidos.

Na primeira volta de 45 segundos, Kelvin cometeu poucos erros e já largou com uma boa nota de 87.25. Na segunda tentativa, o brasileiro sofreu uma queda e sentiu um problema no tornozelo, que acabou lhe prejudicando e fazendo com que ele descartasse a nota. Por conta do bom desempenho dos outros competidores, ele acabou ficando com um sexto lugar.

Na etapa das manobras, Kelvin também conseguiu largar bem com um 90.15, mas o alto nível dos competidores na primeira rodada o deixou longe da posição de medalha, já que todos que acertaram a primeira tentativa passaram da casa dos 90. Após cair e zerar a segunda rodada, o skatista brasileiro se recuperou e conseguiu uma boa execução, recebendo um 92.88 que o jogou para a terceira posição.

No reta final, o esloveno Richard Tury e o japonês Sora Shirai conseguiram manobras espetaculares, passando à frente de Kelvin e deixando o brasileiro praticamente sem chances de pódio. Nas duas últimas tentativas, o representante do Time Brasil acabou caindo e encerrando sua participação em Paris sem medalhas.

Agora, o skate dará uma pausa nas Olimpíadas. O esporte volta aos Jogos de Paris somente nos dias 6 e 7 de agosto, com a modalidade park. Dora Varella, Isadora Pacheco, Raicca Ventura, Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros serão os representantes do Brasil.