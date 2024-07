Sequência de derrotas para o Japão 'enfureceu' os brasileiros, que fizeram piadas na internet - Reprodução / X

Publicado 29/07/2024 20:11 | Atualizado 29/07/2024 20:38

Após três dias oficiais de Jogos Olímpicos , brasileiros já mostraram nas redes sociais que estão cansados de confrontos esportivos com o Japão. Isso porque os dois países se enfrentaram em algumas modalidades neste período, e na maioria delas, os japoneses levaram a melhor.

Os atletas do Japão também venceram os brasileiros em outros dias. Em duelo pelo futebol feminino, no último domingo (28), o time comandado por Arthur Elias vencia aos 45 minutos do segundo tempo, até sofrer a virada com dois gols em cinco minutos

O Brasil chegou a levar a melhor em outras modalidades. No surfe, apesar da derrota de Filipe Toledo para Reo Inaba, Gabriel Medina venceu a bateria contra Kanoa Igarashi , seu algoz nos últimos Jogos Olímpicos, nesta segunda-feira. Já no vôlei de praia, Carolina Solberg e Bárbara Seixas superaram Akiko Hasegawa e Miki Ishii.

A quantidade de encontros que terminaram com vitórias dos japoneses "enfureceram" os torcedores brasileiros, que se manifestaram nas redes sociais. A conta oficial do Time Brasil fez uma publicação mostrando que bloqueou a conta do Time Japão.

SÓ PRA TESTAR UMA COISA AQUI RAPAZIADA pic.twitter.com/FC5UiV5lUq — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2024

Pegando o embalo, as contas brasileiras do serviço de streaming Netflix e do aplicativo de ensino de idiomas Duolingo também entraram na brincadeira, restringindo os acessos de suas versões orientais.

Outros memes tomaram a internet com lamentações, pois as derrotas aconteceram em modalidades que o Brasil é reconhecido. "Perder pro Japão no judô tudo bem, eles inventaram o esporte. Perder pro Japão no skate já é um pouco mais triste, somos o país do Chorão. Agora, perder no surf é sacanagem. A gente tem muito mais praia", publicou o influenciador Bruno Couto, conhecido como "Muito Humilde".

"se botar capoeira nas Olimpíadas, o Brasil leva as medalhas de ouro"



Japão: pic.twitter.com/ItF6SEGyE0 — Stuart, o secundário (@stuartdois) July 29, 2024

MAIS UM BRASIL X JAPÃO CARA NINGUÉM AGUENTA MAIS — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) July 29, 2024