João Chianca e Gabriel Medina se enfrentarão nas quartas de final do surfeAFP

Publicado 29/07/2024 18:34

Taiti - O Brasil terá um duelo de gigantes nas quartas de final do surfe nos Jogos de Paris. Após avançarem em suas baterias nas oitavas de final em Teahupo'o, no Taiti, Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, se enfrentarão na próxima fase para descobrirem quem seguirá representando o país na briga por medalha.

"Espero enfrentar o Chumbinho. emos treinado bastante juntos com o Time Brasil. Eu sou brasileiro e torço por isso”, disse Medina antes do fim da bateria do amigo.

"Coração dividido. É uma bateria dos sonhos", afirmou Chianca após deixar a água.

Por conta das boas condições do mar, a organização do torneio discutiu a possibilidade de realizar as quartas de final ainda nesta segunda. Os dois competidores foram a favor, mas a decisão foi de encerrar as competições do dia com a última bateria masculina.

“Não sei o que eles vão fazer, mas o mar está com altas ondas. Por mim, rolaria de novo", declarou Medina. "Está perfeito", se limitou a dizer Chumbinho.

Duelos nas oitavas

O primeiro a passar de fase foi Gabriel Medina. O brasileiro venceu sua revanche contra o japonês Kanoa Igarashi, carrasco de sua polêmica eliminação nos Jogos de Tóquio, com um somatório de 17.40, contra 6.44 do rival.

“Nunca imaginei que a gente estaria mostrando pro mundo esse tipo de surfe. Não é sempre que a gente pega condição assim. Estou vivendo um sonho de estar aqui representando meu país. Está desafiador, mas é assim que é legal de surfar. É sei lá... está muito perfeito, eu amo essas condições”, declarou o brasileiro

Na bateria seguinte, Chumbinho venceu uma disputa apertada com o marroquino Ramzi Boukhiam por 18.10 a 17.80.

"Sabia que o Ramzi é um dos melhores surfistas do mundo hoje em dia. Ele teve uma performance impressionante no circuito mundial e sabia que ele ia dar tudo nos 30 minutos, mas consegui fazer a bateria dos meus sonhos e executar o meu melhor. As ondas realmente vieram. A natureza estava do nosso lado", afirmou.