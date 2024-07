Gabriel Medina está nas quartas de final do surfe em Paris - AFP

Gabriel Medina está nas quartas de final do surfe em ParisAFP

Publicado 29/07/2024 16:54

Taiti - Gabriel Medina está classificado para as quartas de final do torneio de surfe masculino na Olimpíada de Paris, que está sendo disputado em Teahupo'o, no Taiti. Em revanche contra o japonês Kanoa Igarashi, carrasco de sua polêmica eliminação nos Jogos de Tóquio, o brasileiro tricampeão mundial foi muito superior e avançou com um somatório de 17.40, contra 6.44 do rival.

Os dois competidores partiram para sua primeira onda praticamente juntos, mas não tiveram sucesso. Medina se saiu um pouco melhor e ficou com 2.50, contra 0.73 do japonês. Na sequência, o brasileiro, que ficou com a prioridade, conseguiu encaixar um tubo quase perfeito e garantiu um 9.90.

Sem a prioridade, o brasileiro decidiu arriscar e emendou três ondas seguidas. Na segunda, teve um desempenho razoável e conseguiu trocar sua nota mais baixa para 7.50.

Precisando correr atrás, Kanoa Igarashi não conseguiu aproveitar bem seu primeiro tubo e obteve 3.67 em sua segunda nota, ficando em situação extremamente difícil. Depois, conseguiu trocar sua pior nota apenas para 2.77, garantindo a vitória para Medina.