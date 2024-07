Brasil brilhou na ginástica e avançou em quarto lugar para a final por equipes - AFP

Publicado 29/07/2024 21:56 | Atualizado 29/07/2024 22:48

TRIATLO

3h | Manoel Messias e Miguel Hidalgo - Individual Masculino.

REMO

4h30 | Beatriz Cunha Tavares - Skiff Simples: quartas de final feminino.

5h10 | Lucas Verthein - Skiff Simples: quartas de final masculino.

TÊNIS DE MESA

5h | Vitor Ishiy x Dimitrij Ovtcharov (Alemanha) - Segunda Fase.

6h | Hugo Calderano x Álvaro Robles (Espanha) - Segunda Fase.

JUDÔ



Ketleyn Quadros (-63 kg) e Guilherme Schimidt (-81 kg) são os representantes do Time Brasil.

A partir de 5h | Eliminatórias, oitavas e quartas de final.

A partir de 11h | Repescagem, semifinais, disputa pelo bronze e final.



NATAÇÃO

6h | Nicolas Albiero - Eliminatórias: 200m borboleta masculino.

6h15 | Marcelo Chierighini e Guilherme Caribé - Eliminatórias: 100m livre masculino.

6h44 | Beatriz Dizotti - Eliminatórias: 1.500m feminino.

8h08 | Eliminatórias: revezamento 4x200m masculino.

15h30 | Semifinais: 100m livre masculino.

15h42 | Semifinais: 200m borboleta masculino.

17h01 | Final: revezamento 4x200m masculino.

BOXE

Michael Douglas (51 kg), Wanderley Pereira (80 kg) e Tatiana Chagas (54 kg) serão os representantes do Brasil.

6h16 | Michael Douglas x Alejandro Claro (Cuba) - Oitavas de final.

15h48 | Wanderley Pereira x Cedrick Belony-Duliepre (Haiti) - Oitavas de final.

16h36 | Tatiana Chagas x Im Ae-ji (Coreia do Sul) - Oitavas de final.

HIPISMO

6h38 | João Victor Oliva - Adestramento Individual.

VÔLEI DE PRAIA

7h | George e André x Diaz e Alayo (Cuba) - Segunda Rodada do Grupo D.

11h | Carol e Bárbara x Paulikiene e Raupelyte (Lituânia) - Segunda Rodada do Grupo E.

16h | Ana Patrícia e Duda x Liliana e Paula (Espanha) - Segunda Rodada do Grupo A.

VELA

A partir de 7h05 | Martine Grael e Kahena Kunze - Skiff Feminino.

A partir das 7h13 | Mateus Isaac - Windsurf Masculino.

A partir das 9h35 | Marco Grael e Gabriel Simões - Skiff Masculino.

TIRO COM ARCO

7h26 | Ana Luiza Caetano x Zana Pintaric (Eslovênia) - Primeira Fase Eliminatória.

A partir de 8h05 | Segunda Fase Eliminatória.

8h18 | Marcus D'Almeida x Mykhailo Usach (Ucrânia) - Primeira Fase Eliminatória.

A partir as 9h10 | Segunda Fase Eliminatória.

ESGRIMA (Florete Individual Masculino)

8h05 | Guilherme Toledo x Mo Ziwi (China) - Segunda Fase.

9h55 | Oitavas de Final.

11h20 | Quartas de Final.

14h50 | Semifinais.

16h15 | Disputa pelo Bronze.

17h10 | Final.

TÊNIS

8h30 | Thiago Monteiro e Thiago Wild x Austin Krajicek e Rajeev Ram (Estados Unidos).

BADMINTON

9h50 | Ygor Coelho x Jeon Hyeok-jin (Coreia do Sul) - Segunda Rodada do Grupo J.

CANOAGEM SLALOM

Ana Sátila representa o Time Brasil na canoa individual feminina.

10h | Eliminatórias - Descida 1.

12h10 | Eliminatórias - Descida 2.

Pepê Gonçalves representa o Time Brasil no caiaque individual masculino.

11h | Eliminatórias - Descida 1.

13h10 Eliminatórias - Descida 2.

CICLISMO BMX FREESTYLE

10h11 | Gustavo Bala Loka - Classificação: park masculino.

RUGBY SEVENS

12h | Brasil x Japão - Disputa pelo nono lugar.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

13h15 | Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira - Final: competição por Equipes Feminina.

HANDEBOL FEMININO

14h | Brasil x França - Terceira Rodada do Grupo B.

BASQUETE MASCULINO

16h | Brasil x Alemanha - Segunda Rodada do Grupo B.