Onda em Teahupo'o, no Taiti, onde é disputado o surfe nos Jogos Olímpicos de Paris - Ed Sloane / POOL / AFP

Publicado 29/07/2024 18:53

Taiti - As oitavas de final do surfe feminino em Teahupo'o, no Taiti, previstas para a noite desta segunda-feira (29), foram adiadas pela organização dos Jogos Olímpicos. As condições climáticas para realização das provas foram consideradas perigosas, e as atletas foram consultadas, entrando em consenso.

Em um primeiro momento, foi cogitado adiar as baterias do feminino e antecipar as quartas de final do masculino para fechar o dia cheio. No entanto, a disputa entre Ethan Ewing, da Austrália, e Connor O'Leary, dos Estados Unidos, foi a última do dia.

Ainda serão confirmadas as baterias no calendário em Teahupo'o. As oitavas de final terão os confrontos entre as brasileiras Tainá Hinckel e Luana Silva, além de Tati Weston-Webb contra Caitlin Simmers. As outas chaves têm Caroline Marks (EUA) x Siqi Yang (CHI); Tyler Wright (AUS) x Anat Lelior (ISR); Vahine Fierro (FRA) x Johanne Defay (FRA); Carisse Moore (EUA) x Sarah Baum (RSA); Nadia Erostarbe (ESP) x Shino Matsuda (JAP) e Brisa Hennessy (CRC) x Yolanda Hopkins (POR).

No masculino, após o dia inteiro de oitavas, foram definidos os confrontos de quartas de final - a serem confirmadas as datas pela organização. Os brasileiros Gabriel Medina e João Chianca se enfrentam de um lado, e o vencedor irá encarar Jack Robinson ou Ethan Ewing, ambos da Austrália. Do outro lado da chave, o peruano Alonso Correa irá enfrentar o japonês Reo Inaba, e os franceses Kauli Vaasti e Joan Duru disputarão uma vaga na semifinal.