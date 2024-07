João Chianca - Jerome Brouillet / AFP

João ChiancaJerome Brouillet / AFP

Publicado 29/07/2024 17:34 | Atualizado 29/07/2024 17:41

enfrentar Gabriel Medina nas quartas de final. O brasileiro somou 18.10 de nota, enquanto seu adversário conseguiu 17.80. Taiti - O Brasil terá um representante na semifinal do surfe na Olimpíada de Paris. Na tarde desta segunda-feira (29), João Chianca, o Chumbinho, venceu uma bateria muito disputada e de alto nível contra o marroquino Ramzi Boukhiam e se classificou para. O brasileiro somou 18.10 de nota, enquanto seu adversário conseguiu 17.80.

Com o mar em boas condições, os dois competidores partiram para a disputa logo de cara. Com menos de cinco minutos de disputa, o marroquino já havia surfado três ondas e teve 7.83 e 6.33 como suas melhores notas, enquanto Chianca se encaixou em duas ondas , obtendo 8.33 e 6.70 e ficando com uma leve vantagem.

Na sequência, os dois surfistas continuaram aproveitando as boas oportunidades e emendaram dois tubos espetaculares em sequência novamente. O marroquino trocou suas notas para 9.70 e 8.10, enquanto Chumbinho se manteve encostado no placar, com 9.30 e 8.33.

Em desvantagem, João passou a precisar de uma mínimo de 8.50 para assumir a liderança. Com a prioridade em suas mãos, ele teve tranquilidade para esperar a melhor onda e ela veio a quatro minutos do fim da bateria, quando ele garantiu um 8.80 e carimbou sua vaga na próxima fase.

Ainda não há definição de quando serão disputadas as quartas de final. No entanto, a organização discute a possibilidade de que elas aconteçam ainda nesta segunda, devido as excelentes condições do mar em Teahupo'o.