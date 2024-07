Abner Teixeira (azul) perdeu para o equatoriano Congo Chala no boxe +92kg - Mohd Rasfan/AFP

Publicado 29/07/2024 16:54

França - Bronze em Tóquio, o brasileiro Abner Teixeira perdeu por pontos para o equatoriano Congo Chala nas oitavas de final da categoria superpesado (+92kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Paris e deixou a competição. A decisão entre os juízes foi de 3 a 2 para o adversário.

No primeiro round, Congo Chala foi mais agressivo, encurtou a distância, desenvolveu melhor o boxe sobre Abner aplicando boa sequência de golpes, principalmente na região do abdômen. Abner, com uma imobilização parcial do joelho direito devido à lesão ligamentar, foi mais defensivo. O equatoriano teve quatro placares em 10 a 9 a seu favor, contra um 10 a 9 para o brasileiro.

Abner se recompôs no segundo round, acelerou a mão direita e buscou o peso da potente canhota, conseguiu acertar boas entradas em Congo Chala e conseguiu três notas 10 a 9, contra dois 10 a 9 do equatoriano, deixando a luta empatada. Ele ainda sofreu um corte na cabeça causado por um choque com o cotovelo do adversário.

Já no último e decisivo round da luta, o brasileiro também esteve mais solto, levou a melhor na decisão entre os juízes da mesa, em 3 a 2, mas não na contagem geral.

A decisão foi de 29 a 28, 28 a 29, 28 a 29, 29 a 28 e 29 a 28, culminando com a eliminação precoce do brasileiro medalha de bronze na última Olimpíada.