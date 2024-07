Uma das favoritas à medalha, Rafaela Silva perdeu disputa pelo bronze no judô e ficou inconsolável - AFP

Publicado 29/07/2024 19:27 | Atualizado 29/07/2024 20:20

França - O Brasil teve um dia complicado nesta segunda-feira (29) na Olimpíada de Paris. Alguns atletas que eram esperança de medalha não confirmaram o favoritismo e se despediram da França sem o pódio. Foram os casos de Kelvin Hoefler, no skate, Rafaela Silva, no judô, Abner Teixeira, no boxe, e Filipe Toledo, no surfe. As boas notícias vieram com a vitória na estreia do vôlei feminino, o bom desempenho de Bia Ferreira no boxe e o show de Gabriel Medina e João Chianca nas ondas de Teahupo'o. Confira o resumo na galeria abaixo!