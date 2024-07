Cartão-postal de Paris, Torre Eiffel tem anéis olímpicos iluminados - AFP

29/07/2024

Os atletas não disputarão apenas medalhas, prestígio e reconhecimento nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta segunda-feira, O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou parceria com o Comitê Internacional de Fair Play (CIFP) para premiação pelo reconhecimento do espírito esportivo na França.

Comitês olímpicos, treinadores, competidores e o público geral vão definir os candidatos. As indicações para o Prêmio Fair Play de Paris-2024 estão abertas o todos podem enviar suas sugestões no e-mail paris@fairplayinternational.org, além de canais de mídia social da CIFP.

Um júri será composto por representantes do CIFP e do COI, além de atletas e de jornalistas. O público terá, então, a oportunidade de votar nos vencedores, que serão revelados logo após a conclusão dos Jogos de Paris.

"Os Jogos Olímpicos são mais do que esporte, são uma celebração do fair play e do espírito de solidariedade. Não tenho dúvidas de que testemunharemos isso durante as competições de Paris 2024", afirmou Thomas Bach, presidente do COI.

A confiança no sucesso do prêmio é grande. "Não há esporte sem fair play. Estamos felizes em colaborar com o COI neste importante prêmio. Eu encorajo todos os envolvidos no Movimento Olímpico a nomear atos excepcionais de esportividade", disse Jeno Kamuti, presidente do CIFP.

A primeira edição do Prêmio Fair Play ocorreu há 60 anos, com o italiano Eugenio Monti, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Innsbruck, em 1964. Criado pelo lendário tenista francês Jean Borotra, o CIFP admite que não poderia deixar de fazer algo em Paris-2024.

"Eu acolho e apoio totalmente os esforços contínuos do Comitê Internacional de Fair Play para promover um dos valores mais verdadeiros do Movimento Olímpico, o fair play. Estou ansiosa para ver muitas indicações emocionantes e espero uma competição acirrada pelo 'ouro'", afirmou Emma Terho, presidente da Comissão de Atletas do COI.