Pâmela Rosa em ação na Olimpíada de ParisKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 29/07/2024 17:28

Paris - A skatista brasileira Pâmela Rosa se despediu dos Jogos Olímpicos nas redes sociais, nesta segunda-feira (29). Ela, inclusive, sofreu novamente com uma lesão durante a preparação para a competição e lamentou o ocorrido, mas não deixou de agradecer por todo o apoio recebido em Paris.

"Retornando para o Brasil com o sentimento de ter feito tudo que meu corpo suportou neste momento. Eu me preparei, me dediquei e fui para os jogos com chances reais de pódio, mas a história se repetiu", declarou a atleta.

"Estou aqui para agradecer quem realmente entende a essência do esporte, quem sabe que, por independente da nossa busca por perfeição, somos seres humanos e estamos aí para tudo. Para acertar e errar. As lesões estão aí e isso não é algo que podemos ter controle", completou.

No último domingo (28), dia em que competiu na pista de skate street de Paris, a brasileira revelou que disputou a prova lesionada. Ela contou que torceu o mesmo tornozelo que machucou em Tóquio-2020. Na época, a skatista rompeu o ligamento do tornozelo esquerdo ao torcer o pé quatro dias antes da prova.

