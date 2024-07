Comemoração das jogadoras do Brasil após a vitória sobre Fiji - Carl de Souza / AFP

Publicado 29/07/2024 16:22

França - O Brasil superou um apagão que sofreu na reta final, conseguiu a virada no último lance e venceu Fiji por 28 a 22 no Stade de France, nesta segunda-feira (29). Dessa forma, garantiu vaga para disputar o nono lugar, contra o Japão, que derrotou a África do Sul.

As Yaras brilharam no primeiro tempo e foram para o intervalo com vitória parcial por 21 a 10. O Brasil vencia a partida até os minutos finais, mas cometeu dois erros e viu Fiji tomar a vantagem no marcador (22 a 21).

A derrota parecia certa, mas Yasmin conseguiu uma arrancada incrível no último lance e marcou o try para o Brasil. Raquel Kochhann converteu o chute e deu números finais ao jogo: 28 a 22. Esta, aliás, foi a primeira vitória das Yaras na Olimpíada de Paris