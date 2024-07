Marta completou seu jogo de número 200 pela Seleção - Ben Stansall / AFP

Publicado 29/07/2024 16:05 | Atualizado 29/07/2024 16:07

Paris - Marta afirmou que a Seleção precisa "manter o foco" para superar a dolorosa derrota para o Japão por 2 a 1, de virada, no último domingo (28) . A equipe comandada por Artur Elias deixou escapar a chance de garantir a vaga antecipada nas quartas de final, e precisa vencer a Espanha, atual campeã mundial, na última rodada da fase de grupos, para avançar de fase.

"Tudo o que importava para o Japão era vencer o jogo. Tiramos os olhos da bola e isso obviamente acabou nos custando caro", disse Marta em coletiva nesta segunda.



"Poderíamos estar aqui comemorando uma vitória, mas, em vez disso, temos de manter o foco. Mas ainda não acabou. Temos de dar tudo de nós como um grupo, isso é futebol. Tudo pode acontecer. Nada está decidido", completou.

As contas para a classificação da seleção brasileira feminina são as seguintes: empate ou vitória garantem a vaga nas quartas. O placar igual, no mínimo, deixa o Brasil como um dos dois melhores terceiros. O triunfo, caso seja por dois gols de diferença, dá a liderança do grupo.



Em caso de derrota para a Espanha, a equipe comandada por Artur Elias precisa torcer contra a Nigéria, que enfrenta o Japão. Com isso, há chances da Seleção também se classificar como uma das melhores terceiras colocadas. Se este cenário não ocorrer, o Brasil será eliminado, podendo terminar a fase de grupos como lanterna.

O Brasil encara a Espanha na quarta (31), em Bordeaux, às 12h (de Brasília). No mesmo horário, a Nigéria encontra o Japão, em Nantes.