Bia Haddad participa dos seus primeiros Jogos Olímpicos - Divulgação

Bia Haddad participa dos seus primeiros Jogos OlímpicosDivulgação

Publicado 29/07/2024 15:01 | Atualizado 29/07/2024 15:22

As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram a as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai por 2 sets a 0 (6/4, 6/4) pelas duplas do tênis feminino na quadra de Roland Garros, nesta segunda-feira (29). Com o resultado, as atletas avançaram para a segunda fase da modalidade.

A partida foi disputada. O primeiro set contou com empates de games por 2/2, 3/3 e 4/4, com uma quebrando o serviço da outra, até que as brasileiras conseguiram tomar a dianteira por 5/4 e vencer o primeiro set.

O jogo continuou equilibrado. O segundo set contou com games longos e alguns chegaram ao placar de 40-40. As brasileiras chegaram ao fim da partida com a vantagem em 5/4 e venceram o jogo sem sofrer pontos no último game.

Agora, elas vão enfrentar as vencedoras do jogo entre Katie Boulter e Heather Watson, da Inglaterra, contra Angelique Kerber e Laura Siegemund, da Alemanha.