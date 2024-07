Darlan Romani, atleta de arremesso de peso do Brasil, ficou na 4ª posição em Tóquio-2020 - AFP

Publicado 29/07/2024 14:37 | Atualizado 29/07/2024 14:43

São Paulo - Darlan Romani, atleta de arremesso de peso cortado às vésperas da Olimpíada de Paris , passou por cirurgia para corrigir uma hérnia de disco no domingo (28). O brasileiro comentou nas redes sociais que a operação durou três horas e foi um sucesso.

"Está tudo bem, graças a Deus, sem dor nenhuma. O pé não dói, as costas não estão doendo. Literalmente tirou a dor com a mão. Bora dar início à recuperação. Hoje já começo a me recuperar. Obrigado por todas as mensagens e pelo carinho", declarou o atleta nesta segunda (29).

O brasileiro, que ficou na 4ª posição na Olimpíada de Tóquio, tinha muitas dores na lombar. Ele, inclusive, passou por um tratamento fisioterápico e medicamentoso, mas o caso não foi resolvido.



De acordo com o médico da delegação brasileira, André Guerreiro, Darlan Romani sofreu com o retorno de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já havia sido tratada anteriormente com correção cirúrgica. No entanto, precisou passar por nova operação.