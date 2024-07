Rafaela Silva disputou o bronze após perder na semifinal para a sul-coreana Mimi Suh - AFP

Publicado 29/07/2024 12:50 | Atualizado 29/07/2024 13:07

Rio - A judoca Rafaela Silva bate na trave e fica sem a medalha de bronze na categoria até 57 kg do judô nos Jogos de Paris. A brasileira foi derrotada pela japonesa Haruka Funakumo, nesta segunda-feira (29), na Arena Campo de Marte Tatame 1, após sofrer duas punições e ser desqualificada da luta, já no Golden Score.

Com isso, a campeã olímpicas nos Jogos do Rio se despediu de Paris sem nenhuma medalha. Na semifinal, a brasileira, de 32 anos, havia sido derrotada pela sul-coreana Huh Mi-mi também no golden score.

De fora dos Jogos de Tóquio, após ter testado positivo no antidoping, Rafael Silva começou arrasadora nas duas primeiras lutas em Paris. Ela estreou derrotando Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, em uma finalização por ippon.

Depois, Rafaela superou a georgiana Eteri Liparteliani com dois Waza-ari. Com a derrota da judoca, o Brasil encerra o dia no judô sem medalhas. Na sua estreia, Daniel Cargnin perdeu para Akil Gjakova, de Kosovo após sofrer dois Waza-ari, na primeira rodada, e foi eliminado.