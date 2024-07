Gabriel Medina (E) venceu Kanoa Igarashi nas oitavas de final do surfe na Olimpíada - Ed Sloane / POOL / AFP

Publicado 29/07/2024 22:32

vitória de Gabriel Medina nas quartas de final do surfe masculino nos Jogos Olímpicos veio com gosto de revanche nesta segunda-feira (29) em Teahupo'o, no Taiti, onde está sendo disputado o torneio. Após a confirmação da classificação, o perfil oficial do Time Brasil resgatou uma publicação de japonês Kanoa Igarashi, algoz do brasileiro em Tóquio.

Em 2021, Igarashi eliminou Medina na fase semifinal em onda nos últimos momentos da bateria e com nota que provocou polêmica na época. Depois da prova, ele provocou e publicou: "Chora chora que tou (sic) feliz! Hehehehehe".

Três anos depois, nas águas de Teahupo'o, Gabriel deu um show e venceu a bateria com somatórias de 17.40 contra apenas 9.90 do rival. Na prova, o brasileiro conseguiu um 9.90, registrando a maior da história do esporte nos Jogos. O Comitê Olímpico Brasileiro não deixou passar batido e devolveu a brincadeira.