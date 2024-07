Brasil atropelou Quênia na estreia do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 29/07/2024 09:05

Paris - O Brasil estreou com uma vitória sem dificuldades no vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com uma atuação avassaladora, a seleção brasileira venceu Quênia nesta segunda-feira (29), por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/12.

No primeiro set, o Brasil chegou a abrir 19 a 10 com uma atuação dominante. A seleção brasileira acertou 15 ataques e quatro bloqueios, além de um saque, para fechar a primeira parcial por 25 a 14. O domínio prosseguiu no segundo set, com direito a seis bloqueios, para vencer por 25 a 13.

Já no início do terceiro set, o Brasil chegou a cometer uns erros de inversões de posse de bola, mas em nenhum momento chegou a ser uma ameaça. A seleção brasileira encaixou uma sequência de ataques e bloqueios, abriu 19 a 9, antes de fechar por 25 a 12.

Rosamaria e Carol foram as maiores pontuadoras do Brasil com 13 pontos cada. Thaísa, com oito, também se destacou no ataque. Já defensivamente, Thaísa e Carol combinaram nove bloqueios e foram os principais destaques da equipe.

O Brasil volta a quadra contra o Japão, na próxima quinta-feira (1), às 8h (de Brasília), na Arena Paris Sul. A seleção brasileira ainda enfrentará a Polônia na última rodada da fase de grupos.