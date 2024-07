Rafela Silva foi derrotada na disputa pelo bronze - Luis Robayo / AFP

Publicado 29/07/2024 13:58 | Atualizado 29/07/2024 14:17

A brasileira Rafaela Silva ficou desolada após ser derrotada nesta segunda-feira (29) pela japonesa Haruka Funakubo na disputa pelo bronze no judô, na categoria até 57 kg. Após deixar o tatame, a judoca, em lágrimas, lamentou não ter conseguido a medalha nos Jogos de Paris.

"Muito difícil, né. Pessoal que acompanha judô na França, aprecia o judô. É muito especial. Mas eu queria a medalha. Trabalhei muito para a medalha. Queria dar outra entrevista neste momento. Peço desculpas, mas não consegui. A medalha ficou no detalhe. E, no meu detalhe, acabei falhando e estou indo embora", disse Rafa à TV Globo.

Com a derrota, Rafaela Silva se despede da disputa do individual em Paris, mas ainda terá a chance de brigar pelo pódio no torneio de equipes. Além da derrota para Funakubo , a carioca também perdeu na semifinal para a sul-coreana Mimi Huh.

Rafaela Silva foi medalha de ouro na Olimpíada do Rio, em 2016. Em Tóquio, ficou impossibilitada de participar dos Jogos por conta de uma suspensão de dois anos por doping.