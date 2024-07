Ana Carolina Vieira alega que teve denúncia de assédio ignorada pelo COB - Reprodução / Instagram

Ana Carolina Vieira alega que teve denúncia de assédio ignorada pelo COB Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 13:42

Rio - Após a nadadora Ana Carolina Vieira revelar, em suas redes sociais, que fez uma denúncia de assédio na seleção brasileira antes dos Jogos de Paris, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) abriu, nesta segunda-feira (29), uma investigação para apurar o ocorrido. A atleta foi desligada das Olimpíadas por ato de indisciplina e alega que não pôde procurar o COB pois teria sido ignorada pela entidade.

De acordo com o comitê, a fala de Ana Carolina foi repassada para o Compliance da instituição para que tenha uma averiguação se, em algum momento, houve denúncia de assédio. Em seu pronunciamento, Ana Carolina não especificou como e quando ocorreu o assédio, mas disse que irá revelar todos os detalhes com a ajuda de um advogado.

"Não consegui contato com ninguém a partir do momento que sai da sala que anunciaram que eu estava fora por causa das más condutas. Vou provar tudo que não tive má conduta nenhuma. Eu não consegui ter contato com ninguém. Tinha uma moça me acompanhando o tempo todo" reclamou Ana em sua conta no Instagram.

"Não sabia o que fazer. Minhas coisas estão lá. Fui para o aeroporto de short. Tive que abrir minha mala toda no aeroporto. Estou em Portugal, vou para Recife, para depois ir para São Paulo. Estou desamparada, não tive acesso à nada e não consegui falar com ninguém. Ela me mandou entrar em contato com os canais do COB... como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia de assédio dentro da seleção e nada foi resolvido?", completou a atleta.