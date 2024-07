Ana Carolina Vieira participou da prova do revezamento 4x100m feminino em Paris - LUIZA MORAES/COB

Publicado 28/07/2024 09:12

Paris - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comunicou neste domingo (28) o desligamento de uma atleta de natação Ana Carolina Vieira por indisciplina, além da advertência para o nadador Gabriel Santos. A nadadora retornará imediatamente para o Brasil e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização na última sexta-feira (26).

O Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, foi responsável por informar ao COB sobre os atos de indisciplinas dos atletas. Ana Carolina Vieira e Gustavo Santos são namorados. A nadadora contestou a punição de forma desrespeitosa e agressiva e, por isso, recebeu uma punição mais grave.

Veja a nota oficial do COB:

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina.



Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira.



Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação.



Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente."